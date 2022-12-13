Muş İl Özel İdaresinin kırsal kesimde yol yapım, bakım onarım ve karla mücadele hizmetinde kullanacağı 11 iş makinesi ile 2 arazi aracı için araç teslim töreni düzenlendi.

Muş İl Özel İdaresinin kırsal kesimde yol yapım, bakım onarım ve karla mücadele hizmetinde kullanacağı 11 iş makinesi ile 2 arazi aracı için araç teslim töreni düzenlendi.

Muş Valiliği, İstasyon Caddesi’ndeki eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Hizmet Binası arsasının satışından elde edilen gelirle, İl Özel İdaresi araç filosuna 13 iş makinesi ile 2 arazi aracı satın aldı. 35 milyon liraya alınan 4 tekerlekli yükleyici, 6 kar küreme görevi gören kamyon, 1 paletli ekskavatör ve 2 arazi tipi binek aracın tanıtımı eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi alanında düzenlenen törenle yapıldı.

“Özel İdarenin tüm iş makinaları sıfır olana kadar bu çalışma devam edecek”

Törende konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, geldiği günden beri en büyük isteklerinden birinin İl Özel İdaresi araç filosunu yenilemek olduğunu söyledi. Özel İdarenin mali yapısını olumsuz etkileyen eski bir araç envanterinin söz konusu olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Bu araç envanterini yenilemezsek yedek parça ve servis gideri gibi yıl içerisinde pek çok cari giderlerle lüzumsuz yere karşı karşıya kalmaktaydık. Tam anlamıyla bu fasit daireyi kırmış değiliz. Fakat bu araç filosuyla bu fasit daire belli ölçüde çatladı. İnşallah bunu üçle çarparak araç alımına devam edeceğiz. Bunu bütçeye koyduk. Bundan sonra yeni kademe binasını da yapıyoruz. Eski kademe binasının olduğu yerin ve İl Tarım Müdürlüğünden boşalan yerin ve diğer arsalarımızın değerlendirilerek, Muş Özel İdaresine gelir olması, envanterinin yenilenmesi için çabalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada bunu aldık törenle bitirdik ama bu böyle kalmayacak. Özel İdarenin tüm iş makinaları sıfır olana kadar bu çalışma devam edecek” dedi.

“Çok kuvvetli makine parkı ile kırsal altyapımızı daha düzgün bir hale getireceğiz”

Bu işleri el birliği ile yaptıklarını anlatan Vali Gündüzöz, “Makine parkımız yenilendi. Daha da yenilecek. Bu gördüğünüz makineleri üçle çarpın, bunun üç misli daha makine gelecek Özel İdareye. Araçlarımızın ortalama yaşı 10 yıldan yukarıydı. Çok kuvvetli bir makine parkı ile kırsal altyapımızı daha düzgün bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu makineler 410 bin nüfuslu memleketimize fayda verecek”

Makinelerin 410 bin nüfuslu Muş’a fayda sağlayacağını anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu ülkenin insanının büyük bölümü artık şehirlerde yaşıyor. Ama Muş’ta nüfusun yüzde 65’i kırsalda, köylerde yaşıyor. Dolayısıyla Özel İdare bu memlekette çok daha önemli. Onun için burada yaptığımız işin çok önemli bir iş olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün onun için çok hayırlı bir gün, inşallah devamı da gelecek. Hayırlara vesile olsun diyorum.”

“Bu arsanın temelinde 400 bin insanın hakkı vardı”

Muş İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım da Vali İlker Gündüzöz’ün, arsa satışında çok büyük emeği olduğunu belirterek, “Bu arsanın temelinde 400 bin insanın hakkı vardı, tüyü bitmemiş insanların hakkı vardı. Allah sizlerden razı olsun, sizin dik duruşunuz sayesinde bu arsayı satıp, tekrar o tüyü bitmemiş insanların hizmeti için bu ile bu gördüğünüz araç filosunu kazandırdınız. Bizim araç filomuzun yüzde 80’i miadını dolduran bir filoydu. Araçlarımızı aldık halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise İl Özel İdaresi olarak halka her koşulda en iyi hizmeti götürmek gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Ekonomik ömrünü tamamlamış, işletme maliyetleri yüksek araçların bakım ve onarımları bizleri ziyadesiyle yormakta ve İdaremize maddi olarak ağır bir yük getirmekteydi. Üstünde bulunduğumuz arsa daha önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak hizmet veren bir arsamızdı. Biz bu arsayı satarak, arsanın bedelinin karşılığında ilimizin ihtiyacı olan bu araç gerek ve ekipmanı buraya kazandırmak amacıyla yola çıkmıştık. Muş İl Özel İdaresi olarak karla mücadele, hasta ve mahsur kurtarma, yardım, asfalt yapımı, cami, cem evi, taziye evlerinin ihtiyaçları, yol bakımı ve arazi yolları, içme suyu ve tarımsal amaçlı suyun temini ancak bu araçlarla sağlanmaktadır.”

İş makineleri, yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından okutulan dua ve kesilen kurbanlarla İl Özel İdaresine teslim edildi. Ardından iş makinesi direksiyonuna geçen Vali Gündüzöz, kontak çevirerek hayırlı olması temennisinde bulundu. Törenin ardından araçlar İstasyon Caddesi’nde oluşturulan kortejle vatandaşlara tanıtıldı.

Törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı.