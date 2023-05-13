Muş’ta Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla İl Nüfus Müdürlüğü bugün ve seçim günü açık olacak.

Muş İl Nüfus Müdürlüğü, seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için bugün ve yarın açık olacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim’inde oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için Muş İl Nüfus Müdürlüğü 13-14 Mayıs’ta açık olacak. İşlemler, randevusuz olarak yapılacak. Ayrıca ilk defa oy kullanacak vatandaşların fotoğrafsız olan kimlikleri içinde geçici fotoğraflı kimlik belgesi verilecek. Kimliği fotoğrafsız olan vatandaşların geçici kimlik belgesi alabilmeleri için anne, baba ya da kardeşlerden birinin yanında bulunması gerekir.

"T.C. numarası olan kimlikler de geçerli"

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Oy kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Nüfus Müdürlüğünün 13-14 Mayıs’ta açık olacağını ifade eden Muş İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Veysel Aktaş, Saat 08.00-17.00 arası vatandaşların geçici kimlik belgesi taleplerini karşılayacaklarını belirterek, “Bakanlığımızın ve valimizin talimatı ile seçimlere yönelik Cumartesi ve Pazar müdürlüğümüz açık bulundurulacak. Mağduriyetlerin yaşanmaması için yeteri sayıda personel bulunduracağız. Saat 08.00-17.00 arası vatandaşlarımızın geçici kimlik belgesi taleplerini karşılayacağız. İlk defa oy kullanacak ve kimliğinde fotoğrafı bulunmayan vatandaşlarımızın işlemleri daha kolay ve hızlı görülmesi için anne, baba ya da kardeşleri ile birlikte müracaat etmeleri gerekir” dedi.

Kimliğini kaybeden vatandaşlardan Mehmet Sait Belik, nüfus müdürlüğünün açık olmaması durumunda oyu u kullanamayacağını ifade ederek, “Kimliği kaybettim. Her yerde aradım bulamadım. Nüfus müdürlüğünün açık olduğunu duyunca geldim geçici kimlik belgemi aldım. Nüfus müdürlüğü bu gün açık olmasaydı yarın oyumu kullanamayacaktım” şeklinde konuştu.