Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube ve yurt müdürleri ile 2022-20233 eğitim yılında yapacakları çalışmaları masaya yatırdı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube ve yurt müdürleri ile 2022-20233 eğitim yılında yapacakları çalışmaları masaya yatırdı.

Siirt belediyesi, okullarda temizlik seferberliği başlattı Siirt belediyesi, okullarda temizlik seferberliği başlattı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube ve yurt müdürleri ile bir araya geldi. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yurtlar misafir edilecek öğrencileri karşılama ve dönem içinde eğitim ve aktivitelerle alakalı yapılacak çalışmalar hakkında uyum toplantısı yapıldı.