Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde Güzel Sanat Atölyesi bünyesinde başlatılan “Hat Sanatı” eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Geleneksel Türk sanatlarının önemli bir dalı olan hat sanatına meraklı gençler, bu eğitimlerle hem sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de zamanlarını değerlendiriyor. Eğitimlerde, temel hat teknikleri öğretilirken, öğrenciler çeşitli yazı stillerini öğrenerek bu alanda kendilerini geliştirme imkanı elde ediyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gençlerin sanata olan ilgisini artırmayı ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini vurguladı. Hat Sanatı eğitimine katılmak isteyenler, Gençlik Merkezi’ne başvurularını yaparak bu sanat dalıyla tanışma fırsatını yakalayabileceklerini ifade etti.