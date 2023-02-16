İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine deprem sonrası görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz, ilçeye geldiği günden bu yana arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra çadırkent kurulumu için ekibiyle birlikte gece gündüz mesai yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine deprem sonrası görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz, ilçeye geldiği günden bu yana arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra çadırkent kurulumu için ekibiyle birlikte gece gündüz mesai yapıyor.

Muş Valiliği, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle evleri zarar gören depremzedeler için çadırkent kurdu. Vali Gündüzöz’ün talimatıyla harekete geçen Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, ilçenin dört bir yanında ihtiyaç duyulan bölgelere çadırkentler kuruldu. İlçede yaşanan iletişim, su, altyapı, elektrik ve lojistik sorunlarına çözüm üretilirken, vatandaşların barınma ihtiyaçları da karşılandı. Vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının yer aldığı çadırkentlerde, kolluk kuvvetleri tarafından 24 saat nöbet tutuluyor.

Çadırkentte yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Vali İlker Gündüzöz, yaptığı çalışmalarla vatandaşın dualarıyla karşılandı. Vali Gündüzöz’e sarılan vatandaşlar, devletin hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Deprem nedeniyle evi yıkılan Nurhak ilçesi sakinlerinden Ayşe ve Nasır Kaya çiftçi, Muş Valiliği tarafından kurulan çadırlarda barındıklarını ifade etti. Gereken yardımların kendilerine sağlandığını anlatan Nasır Kaya, “Evimiz depremden dolayı yıkıldı. Gıda yardımlarımızı alarak çadırda yaşamımıza devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“Çadırımız, sobamız jandarmalarımız tarafından kuruldu”

Evlerini 2 yıl önce yeni yaptırdıklarını belirten Ayşe Kaya, “Evimizi yapalı 2 yıl olmuştu. Evimiz çok yeniydi oturamadık içinde. Eşim yurtdışına gidip geliyordu, onun 45 yıllık emeğiydi. Hepsi gitti, sıfıra düştük. Çadırımız, sobamız jandarmalarımız tarafından kuruldu. Allah bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kullar Mahallesi’nde yaşayan Hüsna Öztürk de depremde devletin yanlarında olduğunu belirterek, “Bize sıcak yemek veriyorlar, çadırlarımızı kurdular, her ihtiyacımızı görüyorlar. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Asker, polis sobamızı yakıyorlar, elektriğimizi çektiler, suyumuzu getiriyorlar, yiyeceğimizi getiriyorlar, giyeceğimizi getiriyorlar. Devlete Allah zeval vermesin” dedi.

72 yaşındaki Elif Baş ise depremden dolayı çadırlara yerleştiklerini söyleyerek, “Devlet bize yardım etti. Askerlerimiz çadırlarımızı, sobalarımızı kurdular sağ olsunlar. Onların desteğiyle yaşıyoruz” diye konuştu.