Muş’ta mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 68 yaşındaki Metin Polat isimli vatandaş, devlet hastanesinde ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muş’ta mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 68 yaşındaki Metin Polat isimli vatandaş, devlet hastanesinde ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muş Devlet Hastanesi başarılı ameliyatlarına devam ediyor. 2 yıl önce mide kanaması geçiren Metin Polat’a mide kanseri teşhisi konuldu. Mide ağrısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesine giden Polat’a, ameliyat önerildi. Ameliyatı kabul eden Polat, 4,5 saatlik zorlu operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Yapılan ameliyatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Hastane Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Ulusoy, hastaya 2 sene önce mide kardiya tümörü tanısı konulduğunu ve kendisine önerilen ameliyatı kabul etmediğini söyledi. Hastanın 2-3 ayda bir kanlarda düşüklük yaşadığını ve sorunu geçici yollarla ertelediğini ifade eden Ulusoy, “Kanama durumu yaşayarak 2-3 ayda bir hastaneye geliyor ve daha sonra kan verilerek evine gidiyormuş. Bize geldiği zaman mide iyice açılmış ve ciddi bir kanaması vardı. Ameliyattan başka bir şansı yoktu hastanın. Ameliyat çok riskliydi. Çünkü hastamız kalp hastası ve coumadin (kan sulandırıcı) ilaç kullanıyor. Biz ameliyatı önerdik, riskli olduğunu da söyledik ve ailesi de kabul etti. Hastamızı ameliyata aldık. 4,5 saat sürdü ameliyatımız. Çok ciddi ve riskli bir ameliyattı. İlk defa burada yapılan bir ameliyat. Devletimiz sağ olsun burada bütün imkanlar var, aletler var, en son teknoloji var. Bizde bu sebeple ameliyatımızı burada yaptık” dedi.

“Doktoruma ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum”

2 yıl önce mide kanaması geçirdiğini ve ambulansla Erzurum’a sevk edildiğini belirten 68 yaşındaki hasta Metin Polat ise “Orada 5 gün hastanede yattım. Kan verdiler, parça aldılar. Kanser teşhisi kondu ve riskli bir durum ortaya çıktı. Ameliyatı orada kabul etmedim. Son zamanlarda durumum çok ciddi şekilde kötüydü. O yüzden burada ameliyatı kabul ettim. Doktoruma ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum. Şimdi iyiyim. Çok güzel görünüyor” diye konuştu.