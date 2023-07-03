Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıbbi onkoloji ihtisasını tamamlayan Uzman Doktor Tuğrul Burak Genç, Muş Devlet Hastanesine atandı.

Muş Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümüne atanan Uzman Doktor Tuğrul Burak Genç hasta kabulüne başladı. Onkoloji bölümüne ataması yapılan doktor ile ilgili açıklama yayınlayan Muş Devlet Hastanesi, “Hastanemizde onkoloji poliklinik ve yataklı servisi ile ayaktan kemoterapi ünitesi mevcut olup toplumda sık karşılaşılan kanser türleri olan akciğer, kolon, mide, meme, prostat ve jinekolojik maligniteler ile tüm solid kanser türlerinin takibi ve tedavisi yapılabilmektedir. Hedefimiz şehrimizdeki kanser hastalarının diğer illere sevk ihtiyacını en aza indirmek ve civar illerde onkoloji hekimine ulaşamayan hastaların takip ve tedavisini sürdürmektir” denildi.

1988’de İstanbul’da dünyaya gelen ve 2006-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde temel tıp eğitimini tamamlayan Genç, 2013-2018 yılları arasında İstanbul Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanlığı ihtisasını tamamladı. Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak çalışan ve 2020-2023 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıbbi onkoloji ihtisasını tamamlayan Genç, Muş Devlet Hastanesine atandı.