Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği, son günlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle kadın doğum, çocuk, dahiliye, göz, kulak burun boğaz ve nöroloji polikliniklerinde akşam mesaisi başlattı.

Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği, son günlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle kadın doğum, çocuk, dahiliye, göz, kulak burun boğaz ve nöroloji polikliniklerinde akşam mesaisi başlattı.

Hastane yönetimi tarafından alınan kararla, gün içerisinde yaşanan yoğunluğu minimize etmek ve gündüz saatlerinde hastaneye gelemeyen vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla hafta içi 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Emin Karıl, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla hastaneye gelemeyen vatandaşlar için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Acil servisteki yoğunluğu önlemek için kadın doğum, çocuk, göz, dahiliye, kulak burun boğaz ve nöroloji polikliniklerinde mesai saatlerini uzattıklarını anlatan Karıl, “Bu polikliniklerde hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında hasta kabulü yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın hizmet alma noktasında mağdur olmamaları için başlatılan akşam poliklinikleri uygulaması talepler oldukça devam edecektir. Bu uygulama sayesinde acil servislerde yaşanan yoğunlukları da azaltmaya çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 6 bin hastaya hizmet veren Muş Devlet Hastanesinde 180 hekim, bin 500 personelimiz bulunmaktadır. Son dönemlerde yeni doktor arkadaşlarımızın da göreve başlaması ile il dışı sevklerimizi minimum seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, MHRS sistemi üzerinden randevu alıp gelebilir” dedi.

Başlatılan akşam polikliniği uygulaması ile vatandaşların rahatlıkla hastalarını getirip tedavi ettirebildiklerini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Koçaslan ise “Akşam mesaisi 2 saat sürüyor. Gün içerisinde yapılan tedavilerde randevu alamayan birçok hastamız oluyordu. Sağlık Bakanlığının önerisi ile bizde bunu kabul ettik. Dolayısıyla başlatılan akşam poliklinikleri uygulaması ile gün içerisinde yaşanan yoğunluğun önlenmesi amaçlanıyor. Bu uygulama ile daha çok hastaya hizmet vermeyi hedefliyoruz ”diye konuştu.