Muş-Bingöl kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun karla birlikte kara yolunun 45’inci kilometresindeki Gedik rampasında yaklaşık 30 araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu araçlardaki vatandaşlar kurtarılırken, yol ise tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan, Muş-Erzurum kara yolunun 5’inci kilometresinde bir tır kayarak yolu kapattı. Tır sürücüsünün zincir takarak ilerlemesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir araç da, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Can kaybı ya da yaralanan olmazken araç ekiplerin çalışmasıyla güvenli bir bölgeye çekildi. Yolda mahsur kalan vatandaşlara Kızılay sıcak ikramlarda bulundu. Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalan vatandaşlara destek vermek için sabah saatlerinde bölgeye geldiklerini ifade etti. Yolda kalan vatandaşlara beslenme hizmeti sunduklarını söyleyen Akar, "Yolda kalan araçları arkadaşlarımızla iterek yollarına devam etmelerini sağladık. Burada kara saplanan tırın yoluna devam etmesi için ekiplerimizce destek olundu" dedi.