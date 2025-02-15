Muş-Bingöl kara yolu üzerinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. 12 AH 525 plakalı aracın aniden alev alması büyük paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yetkililer tarafından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.