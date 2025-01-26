Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1’inci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü evinde ağırladığı Batman Engelliler Spor Kulübü’nü 51-31 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1’inci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Batman Engelliler Spor Kulübü’nü 51-31 mağlup ederek süper lig yolunda önemli bir adım attı.

Muş BESK, bu sezon oynadığı 10 maçta 8 galibiyet alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır ve il protokolü ile birlikte, maçı tribünden izledi.