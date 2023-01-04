Muş Belediyesi tarafından Malazgirt Ziraat Odasına cenaze aracı hibe edildi.

Muş Belediyesi tarafından Malazgirt Ziraat Odasına cenaze aracı hibe edildi.

Malazgirt’te kış şartları için kapalı cenaze aracı olmadığı için girişimlerde bulunan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ın sesine Muş Belediyesi kulak verdi. Yıllar önce Ankara Keçiören Belediyesinden yaz aylarında hizmet verecek bir cenaze aracı kazandıran Başkan Kılıç, kış aylarında Malazgirt halkına hizmet verecek kapalı cenaze aracı girişimlerine de Muş belediyesi Başkanı Feyat Asya’dan destek geldi. Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, “İlçemizde kış aylarında hizmet verecek bir cenaze aracının olmaması bir eksiklikti. Başka illerde bulunan bir hemşehrimiz vefat ettiği zaman maalesef onun cenazesini Malazgirt’e getirmek için kapalı araç bulamıyorduk. Bu imkanı sağlamak için konuyu Belediye Başkanımız Feyat Asya’ya ilettik. Belediye Başkanı Feyat Asya ile yaptığımız görüşmeler sonucunda odamıza bir adet cenaze aracı hibe edeceğini bildirmişti. Sağ olsun başkanımız bizleri ve Malazgirt halkının bu isteğini kırmadı, bizlere bir cenaze aracı hibe etti. Aracımız resmi işlemler biter bitmez ilçemize gelecektir. Bizden yardımlarını esirgemeyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.