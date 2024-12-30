Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hafta içi her gün mesai sonrası 8 poliklinikte saat 22.00’ye kadar hizmet verileceğini duyurdu.

Muş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, vatandaşlara daha kapsamlı ve esnek sağlık hizmeti sunmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren hafta içi her gün 16.00-22.00 saatleri arasında 8 poliklinik mesai sonrası hizmet verecek. Ayrıca hafta sonları 24 saat nöbet sistemi kapsamında muayene imkânı sağlanacak. Vatandaşlar, randevularını Alo 182 MHRS Randevu Hattı üzerinden kolayca oluşturabilecek.