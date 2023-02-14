Diyarbakır’daki görevlerini tamamlayarak Adıyaman’a geçen Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Zaman kaybetmeden Adıyaman’daki enkazda arama kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri, enkaz altından tam 9 gün sonra 9 yaşındaki Yücel’i canlı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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