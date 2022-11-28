Muş İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, çetin kış mevsimi öncesi özellikle dağ köylerinde yaşanabilecek vakalara ulaşabilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Muş İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, çetin kış mevsimi öncesi özellikle dağ köylerinde yaşanabilecek vakalara ulaşabilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illeri arasında bulunan Muş’ta, vatandaşların kış mevsiminde mağduriyet yaşamamaları için İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, araç gereçlerini kış şartlarına hazır hale getirdi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, 200 personel, 36 ambulans, 6 pajero ve 1 obez ambulansıyla görev bekliyor. Başhekimlik, bölgedeki kış şartlarını göz önünde bulundurarak, yaşanabilecek yol kapanma durumlarında da hava ambulanslarıyla hizmet veriyor.

“Çok zor şartlarda da olsa ulaşamadığımız nokta yok gibi”

Kış hazırlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş İl Ambulans Servisi 112 Başhekimi Dr. Abdurrahman Özden, çetin kış mevsimine hazır olduklarını söyledi. 200 personel, paletli ve 4 çeker ambulanslarla vatandaşa sağlık hizmeti sunmak adına görev beklediklerini kaydeden Dr. Özden, “38 ambulans, 1 paletli, 1 snowtrack, 6 pajero, 1 obez ambulansı, ve 3 UMKE aracımızla kış hazırlıklarımızı tamamladık. 200 personelimizle ilimizdeki 366 köydeki vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazırız. 3 bin kilometrenin üzerinde yol ağımız mevcut. Bölgemizin kış şartları çok ağır. İnşallah bu kışı da vatandaşlarımız mağdur olmayacak şekilde atlatırız. Çok zor şartlarda da olsa ulaşamadığımız nokta yok gibi” dedi

“Çok zor durumda kaldığımız zaman hava ambulanslarından faydalanmaktayız”

Çok zor durumlarda hava ambulanslarından faydalandıklarını kaydeden Dr. Özden, “Bölgemiz Van’a bağlı. Van Hava Ambulansı bizlere zorlu coğrafyada destek çıkmakta. Ama genellikle snowtracklarımız ve paletli ambulanslarımızla ulaşamadığımız bölge bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kar kalınlığı 5 metreyi bulan köylere gidiyoruz”

Zorlu kış şartlarında, en ücra köyler başta olmak üzere her yere devletin sunmuş olduğu imkanlar dahilinde ulaşabildiklerini belirten Muş 1 Nolu 112 İstasyonu’nda görevli Dr. Berk Batuk ise “Tabi bunlar kolay olmuyor. Ambulanslarımızın şartları uygun olsa da mevsim şartları bizi bayağı zorluyor. Kar kalınlığı 5 metreyi bulan köylere gidiyoruz ve elimizden geldiğince imkanları zorluyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz asılsız ihbarlardan kaçınsınlar”

Asılsız ihbarların gerçek hastalara ulaşma noktasında sağlıkçılara zaman kaybı yaşattığını vurgulayan Dr. Batuk, “Halkımızdan rica ediyoruz asılsız ihbarlardan kaçınsınlar. Acil vakalara ulaşmak için elimizden geldiğince aceleci olmaya çalışıyoruz ama bu ihbarlar yüzünden imkanlar sekteye uğrayabiliyor” dedi.

“Bazen kara saplanan ambulansları çıkarmaya çalışıyoruz”

Paletli araçlar olmasına rağmen bazen imkanlar el vermediğinden dolayı yolda kaldıklarını ifade eden Dr. Batuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ambulansları o karlı ortamdan çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yaya olarak hastalara ulaşma durumlarımız da olabiliyor. Elimizden geldiğince halkımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Kış şartları bu bölgede çok çetin geçiyor. Kar seviyesi 5-6 metreleri bulabiliyor. Devletimizin bize verdiği imkanlarla elimizden geldiğince, bütün gayretimizle hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.”