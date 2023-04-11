Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tüm Samsunluları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı ile başlatılan, “İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası”na destek olmaya davet etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, 1 milyar lira katkıda bulunarak deprem bölgesi için, ‘El verin ev yapalım. Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım’ sloganıyla konut seferberliği kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, “Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinde 50 binden fazla canımızı kaybettik” diyen Salih Zeki Murzioğlu, “Asrın felaketinde 100 binlerce ev yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Her milli meselede olduğu gibi bu deprem sonrasında da camia olarak hızla seferber olduk. Türk iş dünyası olarak deprem bölgesindeki mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak için kendi kaynak ve imkanlarınızı seferber ederek, depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Desteklerini depremzede vatandaşlarımızdan esirgemeyen ve dayanışma ile seferberlik ruhu içerisinde deprem bölgesine yönelik sağlanan tüm yardımlar için herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Samsun TSO olarak 500 bin TL ile ilk katkımızı verdik”

Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyacın, depremzedelere kalıcı, güvenli konutlar sağlanması olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, “Bu kapsamda Birlik Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı ile “İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası”nın başlatıldığı duyurulmuştur. Kampanya ile iş dünyası olarak felaket bölgesindeki kentlerimizde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edeceğiz. Kampanya kapsamında zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlar durdurulmuş, tüm kaynaklarımız bu hayırlı işe seferber edilmiştir. Kampanya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İştirakleri tarafından 1 milyar TL nakdi katkı verilerek başlatılmıştır. Biz de Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu kampanyaya 500 bin TL ile ilk katkımızı verdik, süreç içerisinde daha da artıracağız. Samsun’daki tüm Oda ve Borsalarımız da kampanyaya bütçeleri çerçevesinde azami katkı vereceklerdir. Aynı şekilde üyelerimizin de bu hususta hassasiyet gözeterek mümkün olan en yüksek katkıyı yapacaklarına inanıyorum. Tüm Samsun halkımızı da başlatılan bu kampanyaya bir tuğla dahi olsa katılarak destek vermesini rica ediyorum. Hayırseverlerimiz istediği tutarda bağış yapabilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yapılan açıklamada “Afet gibi nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekât alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere, zekât parası ile barınma yerleri yapılması caizdir. Zekât yükümlüsü bunu bizzat yapabileceği gibi her bakımdan güvenilir kişi ve kuruluşlar aracılığıyla da yaptırabilir” demektedir. İsteyen hayırseverlerimizin zekâtlarını açtığımız zekât hesabına kabul edebileceğiz. Odamız web sitesinde yayınladığımız kampanya hesapları 1 Temmuz tarihine kadar açık olacaktır” diye konuştu.