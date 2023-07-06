Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) büyük bir hız kazandığını belirterek, “Burası Samsun için çok cazip ve kıymetli bir sanayi bölgesi olacak” dedi.

Samsun TSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler ve çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Sözlerine geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79. Genel Kurulu’na değinerek başlayan Murzioğlu, “Bildiğiniz üzere TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teveccühleriyle ilk kez 2013 yılında TOBB yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştım. Akabinde 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Yardımcısı oldum. Sizlerin desteği ve Sayın Başkanımızın teveccühleriyle bu dönemde de Başkan Yardımcılığı görevime devam ediyorum. Ülkemiz özel sektörünü ulusal ve uluslararası platformda başarıyla temsil eden ve yön veren çatı kuruluşumuzda, böylesi önemli bir oluşumda şahsıma görev verilmiş olması büyük bir onurdur. Bu güvene layık olmaya, bu görevi layığıyla icra etmek adına elimden gelen gayreti göstereceğim. Tüm oda ve borsalarımızın uzlaşmasıyla tek listeyle yapılan çok güzel bir seçim atmosferi yaşadık. Genel kurul delegelerimizin desteği neticesinde mevcut Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıkloğlu ile birlikte görev yapacak yönetim kurulu yeniden seçildi. Şüphesiz bunda birlik ve beraberlik anlayışımızın etkisi çok büyük. Bizim derdimiz kentimizin, bölgemizin, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasıdır. Kentimizin kalkınması adına gerekenleri geçmişte olduğu gibi bugünde dile getirmeye, en doğru yerlere iletmeye devam edeceğiz. Bu süreçte şahsıma verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim. Bu onur hepimizindir. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Başarılı ihracatçı firmaları meclis huzurunda tebrik etti

Konuşmasında, 2022 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye’nin ilk 1000 firması arasına girmeyi başaran Samsunlu 10 firmayı meclis huzurunda kutlayan Başkan Murzioğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye’nin ilk 1000 firmasını Haziran ayı içinde açıkladı. Geçen yıl listeye 9 firma ile giren Samsun, bu yıl ise 10 firma ile adını yazdırdı. Sampa Otomotiv, Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri, Ulusoy Un Sanayi, Samsun Yurt Savunma Sanayi, Borsan Kablo, Sürsan Su Ürünleri, Unsan-Un Sanayi, Pakun Üretim Gıda, As Çelik Döküm ve listede adını açıklamayan bir firmamız var. Samsun’un 2022 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 317 milyon dolarlık ihracatına karşılık bu 10 firmamızın toplam 874 milyon 656 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Türkiye’nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan değerli firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. Kentimizin üreten, katmadeğer oluşturan tüm firmalarımızın başarıları takdire şayandır. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Samsun Yeni OSB konusunda da büyük bir hız kazandık. Bildiğiniz gibi Samsun Yeni OSB, Tekkeköy sınırları içerisinde 260 hektar alanda oluşturulan Samsun Limanına 16, havalimanına altı, devlet karayoluna bir, demiryoluna 15 ve Lojistik Merkez Demir Yolu Yükleme Boşaltma Merkezine de iki kilometre mesafede konumlanıyor. Altyapı ve tahsis süreçlerini eş zamanlı olarak tamamlayarak en kısa zamanda bölgeyi yatırıma, üretime ve istihdama kazandırmak istiyoruz. Burası Samsun için çok cazip ve kıymetli bir sanayi bölgesi olacak. Yeni OSB’de yer almak isteyen yatırımcılarımız Odamıza ya da Valiliğe başvuruda bulunabilir. Bu bağlamda bilhassa burada üretilen ürünler başta olmak üzere liman aracılığıyla ulaşımını sağlamak adına Samsun Yeni OSB Limanı İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin kuruluşunu tamamladık. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu’nu kutlayarak, başarı diledi

Murzioğlu ayrıca, 170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi temsil eden dünyanın en büyük iş organizasyonu olan Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Cenevre’de düzenlenen Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na seçilen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.