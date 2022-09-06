Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ’de, Çip Tasarım Yarışması’nda, Sayısal Tasarım Kategorisi’nde Mansiyon 1’inciliği ödülünü kazanan TOBB ETÜ öğrencilerini kabul ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ’de, Çip Tasarım Yarışması’nda, Sayısal Tasarım Kategorisi’nde Mansiyon 1’inciliği ödülünü kazanan TOBB ETÜ öğrencilerini kabul ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji festivali ’TEKNOFEST KARADENİZ’ çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. TEKNOFEST KARADENİZ’e, TOBB ETÜ öğrencilerinden İsmail Emir Yüksel, Fatma Nisa Bostancı, Yahya Can Tuğrul ve Alperen Bolat’tan oluşan, ‘Kasırga Takımı’, Çip Tasarım Yarışması’nda, Sayısal Tasarım Kategorisi’nde Mansiyon 1’inciliği ödülünü kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kasırga Takımı’ndan TOBB ETÜ öğrencileri İsmail Emir Yüksel ve Fatma Nisa Bostancı’yı kabul etti.

“Çok güzel bir duygu”

Oldukça samimi geçen ziyarette İsmail Emir Yüksel ve Fatma Nisan Bostancı, yarışmaya katıldıkları proje hakkında Murzioğlu ve Akyüz’e bilgi verdi. Kasırga Takımı adı altında dört kişilik ekiple yarışmaya katıldıklarını belirten Yüksel ve Bostancı, “Öncelikle Samsun’da bulunduğumuz süre içerisinde bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Projemizin danışmanlığımızı okulumuzun Bilgisayar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ergin yaptı. Takımımızda bugün aramızda olmayan Yahya Can Tuğrul ve Alperen Bolat arkadaşlarımız da yer alıyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivalinde, projemizle finallerde yarışarak, birincilik ödülüne uzanmak çok güzel bir duygu. Projemizde zaten oldukça iddialıydık. Dereceye girerek, bunu ispatladık” dedi.

“Kazandığınız başarı çok kıymetli”

Murzioğlu ise, TOBB ETÜ’nün öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayarak, “Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kilit öneme sahip dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te, camiamızın büyük önem verdiği TOBB ETÜ olarak yer almanız bizler için büyük gurur vesilesi oldu. Ekonomik bağımsızlığın, savunma sanayideki bağımsızlığın ve şüphesiz kendi teknolojimizi üretebiliyor olmanın bu kadar belirleyici olduğu bu süreçte TEKNOFEST bizim katettiğimiz aşamanın göstergesi. Bu kadar önemli bir organizasyonda binlerce fikrin, projenin yarıştığı TEKNOFEST’te camiamızın gururu olan TOBB ETÜ’nün yetiştirdiği öğrencilerin geliştirdiği projenin kazandığı birincilik bizim için çok kıymetli. Sizlerle gurur duyduk. Kasırga Takımını, danışman hocalarımızı yürekten tebrik ediyor, milli teknoloji üretmek adına gayret gösteren herkesi kutluyorum. Sizlerin elde ettiği bu başarı hiç şüphesiz diğer öğrencilerimizi de gayretlendirecek ve oluşturulan değerle birlikte gençler ülkemizi geleceğe taşıyacak. Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.