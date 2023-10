Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, “Cumhuriyet ile birlikte Türkiye üreten bir ülke haline geldi” dedi.

Samsun TSO Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için, ayrıca Gazze’de hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi. Murzioğlu, sözlerine ise, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını kutlayarak başladı.

Üreten bir Türkiye

Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan ekonomik süreçten rakamlarla bilgiler veren Salih Zeki Murzioğlu, “Bir milletin kaderinin değiştiren ilk adımın Samsun’dan atıldığı 19 Mayıs 1919’dan, 29 Ekim 1923 yılında Ankara’da 101 pare top atışı ile duyurulan Cumhuriyet’in ilanına kadar her bir gün dünya tarihine hayranlık uyandıran destansı bir mücadele olarak geçti. Bizler bugün özgür ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için mücadeleyi hiç bırakmamış bir milletin ‘Cumhur’ olarak yeniden doğuşunun 100. yılını kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı askeri ve siyasi zaferlerle sonuçlanmış ve cumhuriyetle taçlanmış bir mücadeledir. Şüphesiz bu kıymeti muhafaza etmek ve yüceltmek adına mücadelemiz her daim devam edecektir. Bu bağlamda Ulu Önder Atatürk’ün 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde ‘Siyasi, askeri zaferlerle ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda kaybedilir’ sözü önemli bir yönlendirmedir. Cumhuriyet’e geçişte tüm ülkede 182’si işler durumda sadece 282 sanayi kuruluşu vardı. Tamamına yakını yabancıların ve azınlıkların elindeydi. Temel tüketim mallarının büyük kısmı ithal ediliyordu. Yani sıra ekonomik anlamda zaferler kazanmaya gelmişti. Cumhuriyet ile birlikte Türkiye üreten bir ülke haline geldi. Kurulan sanayi tesisleri ile üretim kapasitesi ve kültürü oluştu” diye konuştu.

Türk iş dünyası gücünü dünyaya gösterdi

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra eğitimden tarıma her alanda sağlıktan sanayiye kadar her alanda yapılan reformların yeni ve daha güçlü bir Türkiye’nin ortaya çıkmasını sağladığına vurgu yapan Murzioğlu, “Bugün geldiğimiz noktada sadece Samsun’dan dünyanın dört bir yanına üretim ve hizmet ihracatı yapar haline geldik. Türkiye dünyanın en rekabetçi piyasası olan Avrupa’da, otomotivde, beyaz eşyada, hazır giyimde ve daha pek çok sektörde ana tedarikçi konumuna geldi. Her türlü engele rağmen büyümeye, güçlü bir şekilde yükselmeye devam ediyoruz. Üretemeyen, kendine yetemeyen Türk iş dünyası artık dünyada çok prestijli bir konuma yükseldi ve başarıları artarak devam ediyor. Camiamızı pek çok platformda başarıyla temsil eden TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu yüzüncü yılımızda 115 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonu’nun başkanlığına seçildi. Tebrik ediyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu başarı ilk değil, şüphesiz son da olmayacaktır. Zira bu gurur verici temsil bize Türk iş dünyasının dünyadaki gücünü göstermektedir. Hedeflerimiz çok büyük. Lakin deneyimlerimiz ve referanslarımız da bir o kadar güçlü. Artık durmak gibi bir seçenek yok. Durursak, yarışı kaybederiz. Mehmet Akif’in dediği gibi: ‘Duranlar için hayat hakkı yoktur. Beşeriyet durmuyor. Durursan muhakkak ezilirsin.’ Bu bir bayrak yarışı. Yüzyıl evvel başlayan bu tarihin bize emanetini her geçen gün çıtayı çok daha yükselterek taşımaya gayret edeceğiz. Hür müteşebbisler olarak girişimcilik kültürünü güçlendirmeye, yeni girişimleri ekonomiye kazandırmaya mecburuz. Elbette bizler de 100 yılı aşkın köklü bir tarihe sahip Odamızın köklerinden aldığı deneyim ve güçle, her daim genç kalacak ideallerimizle ‘Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye’ hedefiyle; Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı ‘Vatanını En Çok Seven, İşini En İyi Yapandır’ sözü rehberliğinde Samsunumuzu ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızı kurumsal anlamda daha yüksek bir seviyeye taşımaya gayret edeceğiz. Cumhuriyet gelecek demek! Emanetimiz Cumhuriyetimizi asırlık değerlerimizle çağdaş bir geleceğe taşımak için sözümüz var. Her daim çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

Murzioğlu’ndan kınama

Murzioğlu ayrıca, İsrail’in Filistin’e yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırıları kınayarak, akıldan, vicdandan yoksun bu insanlık dışı kıyımın bir an evvel son bulmasını diledi. Meclis, gündem dışı konuşmalar ve gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Meclisin ardından ise Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.