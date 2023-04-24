Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsunspor’un 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmasının başta ekonomik ve daha çok bilinirliği olmak üzere kente her anlamda büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsunspor’un Süper Lig’e çıkmasının heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Öncelikle 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan Samsunsporumuzu en içten dileklerimle kutluyorum. Bu gururu bize yaşatan ve şampiyonlukta büyük emeği geçen, gecesini gündüzüne katan Kulüp Başkanımız sayın Yüksel Yıldırım başta olmak üzere, teknik heyetinden futbolcusuna, idarecisinden cefakar taraftarımıza kadar tüm emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. Samsunumuz bu tabloyu çok özlemişti. Samsun bir ekonomi kenti olduğu kadar, gerek tesisleriyle gerekse lisanslı sporcusu sayısıyla aynı zamanda bir spor kenti. Samsunsporumuzun Süper Lig’e çıkması daha şimdiden şehrimizin havasını değiştirdi. Sadece Süper Lig’e Samsunsporumuz çıkmadı, şehrimizde artık Süper Lig’e çıktı. İnşallah bu ligde kalıcı olacağız. Samsunsporumuzun şehrimize de her anlamda büyük katkı sağlayacağı aşikar. Türkiye’de ve dünyada da spor denince akla önce futbol geliyor. Önümüzdeki sezon Süper Lig takımlarının ilimize gelecek olması mutlaka kentimize hareketlilik, canlılık getirecek. Özellikle ulaşım, gıda, hediyelik, konaklama ve hizmet sektörlerimiz bu durumdan en fazla etkilenecek işletmeler arasında olacak. Bu canlılık yeni işletmelerin kurulmasına öncülük edecek, çarpan etkisiyle bu kalkınma şehrimizin tümüne yansıyacak. Artık şehir olarak Samsunsporumuza sahip çıkma zamanı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin spor ekonomisinden daha fazla pay alması adına üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” dedi.