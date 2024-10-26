Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş dünyasının temsilcileriyle buluşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş’a Samsun’a ve iş dünyasına katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Şehrimizde bir tuğla üzerine bir tane daha koyan herkese müteşekkiriz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun TSO’nun düzenlediği programla iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Programın açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’a ve iş dünyasına katkılarından dolayı Mehmet Muş’a teşekkür etti.

Murzioğlu: “Şehrimizde bir tuğla üzerine bir tane daha koyan herkese müteşekkiriz”

Samsun’un konumu itibarıyla cazibe merkezi olduğunu her fırsatta ifade ettiklerinin altını çizen Başkan Murzioğlu, “Dilimize pelesenk oldu, sürekli tekrar ediyoruz. Daha da edeceğiz. Samsun, hem üretim imkanları hem konumu, lojistik imkanları ve bu argümanların daha da kıymetli hale gelmesini sağlayacak olan yaşamaya değer bir şehir olmasıyla önemli bir cazibe merkezidir. Biz şehrimizde bir tuğla üzerine bir tane daha koyan herkese müteşekkiriz. Bugün uluslararası markaların yatırım odağında Samsun’un adının zikredilmesinde, Samsun’u fark edilmesinde elbette bu katkıların, anlatılanların ve şüphesiz Sayın Muş’un büyük gayreti bulunmaktadır. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. Marifet iltifata tabidir, bulunduğumuz her yerde kendilerinden sitayişle söz ediyoruz. Sayın Muş’un vekilliği şehrimiz için büyük şans olmuştur. Kısa zamanda çok işi ivedilikle çözmesi, bizlerin dilini anlaması, pratikliği, önceki dönem Ticaret Bakanı olması hasebiyle de ticaretin nabzını çok iyi biliyor olması şehrimizin kalkınması adına büyük bir ivme kazandırmıştır. Atakum’daki kamu hastanesi yatırımı, Şehir Hastanesi’nin yolları, Adli Tıp Kurumu’nun varlığı, yeni OSB’nin hızlanması bunlar ilk aklımıza gelenler. Ben bu duygu ve düşüncelerle şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Mehmet Muş: “Az laf, çok iş”

Ardından söz alan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise Samsun’a yapılan yatırımlardaki son gelişmeler ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Samsun’u ileriye taşımak adına el birliğiyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Muş, “Bir şey yapılacaksa önce inanmak gerekiyor. Tabii, sadece bizim inanmamız yetmiyor. Sizlerin de inanması, odaklanması lazım ki; başarı ve netice elde edebilelim. Yaptığımız çalışmalara sağ olsun herkes çok büyük destek veriyor. Samsun’un yaklaşık 1,6 milyarlık ihracatı var. Yeterli değil tabii. Samsun’a göre düşük bir ihracat. Bunu artırabilmek için de büyük şirketlerin yatırım yapması lazım. Aynı zamanda Samsun’daki büyük şirketlerin de daha büyümesi lazım. Bunun için de alan ve alt yapı oluşturmak lazım. Bir taraftan da bunun çabası içerisindeyiz. Ben sanayi konusunda netice alacağımızı düşünüyorum. Az laf, çok iş yapmamız lazım. Samsun için teşvikle alakalı da bir çalışma var. O da olursa dört sektörde ciddi bir kümelenme olacak. Bunları yapmamız lazım ki, buranın sanayi üretimini artıralım. Eğer yaparsak bu şehrin önünde kimse duramaz” şeklinde konuştu.

Murzioğlu teşekkür ederek, anı takdiminde bulundu

Bakan Muş ardından, iş insanlarının sorularını cevaplandırdı. Toplantıya ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, önceki dönem Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komitesi başkanları, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ile STK ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Başkan Murzioğlu toplantı sonrası, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mehmet Muş’a anı takdiminde bulundu.