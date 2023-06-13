Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda üçüncü kez yönetim kuruluna seçilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, mazbatasını aldı.

Geçen günlerde 79. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Türk iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde(TOBB) üçüncü kez yönetim kuruluna seçilen ve yapılan görev dağılımında Başkan Yardımcılığı’nı yeniden üstlenen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, mazbatasını TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

Mevcut Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tek aday olarak girdiği seçimlerde 21 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’na üçüncü kez yeniden seçilmenin onurunu ve gururunu yaşadığını belirten Salih Zeki Murzioğlu, “Öncelikle şahsıma teveccühlerinden ve güvenlerinden dolayı başta TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, tüm TOBB delegelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün de kıymetli Başkanımızın elinden mazbatamızı aldık. Bizler için yeni bir çalışma dönemi. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun yüzüncü yılında camiamızın vizyoner lideri Sayın Hisarcıklıoğlu öncülüğünde ülkemize hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şahsımla birlikte yönetim kuruluna seçilen tüm başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bir kez daha yeni dönemin camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.