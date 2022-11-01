Samsun’a gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki Avrupa Birliği’ne bağlı Büyükelçileri kabulünde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçmişten gelen bağların güçlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dostluk temelinde her türlü işbirliğine açığız” dedi.

Samsun’a gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki Avrupa Birliği’ne bağlı Büyükelçileri kabulünde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, geçmişten gelen bağların güçlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dostluk temelinde her türlü işbirliğine açığız” dedi.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun’a gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki Avrupa Birliği’ne bağlı Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Çekya ve Büyükelçileri ile Portekiz Maslahatgüzarı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyaretleri nedeniyle konuk Büyükelçi ve beraberindeki misafirlere teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Murzioğlu, “Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip Samsun ekonomisinin en büyük temsil makamı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında sizleri ağırlamaktan şahsım ve camiam adına büyük onur duyduk. Avrupa Birliği ile gerek sosyal olarak gerekse ekonomik olarak birbiriyle kopmaz ilişkilere sahibiz. Köklü bir geçmişe dayanan bu ilişkilerin şüphesiz istikrarlı bir geleceğe ihtiyacı var. Bu nedenle bağların güçlenmesi geleceğimiz adına büyük önem taşımaktadır” dedi.

AB desteği ile 10 proje

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece Samsun’da değil, bölgede de AB uyum sürecinde öncü bir rol üstlendiklerini ifade eden Murzioğlu, “Avrupa Birliği Hibe Desteği ile 2002 yılında uyguladığımız ilk proje olan Türk Oda Geliştirme Programı Projesi – Karadeniz Odaları Akademisinden bu yana AB desteği ile tam 10 proje yürüttük. AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi adına bizim çok kıymet verdiğimiz bu bahsettiğim projenin çok daha öncesinde uygulamaya aldığımız ve 1997 yılından bu yana süregelen AB Bilgi Merkezimiz ile anasınıfı seviyesindeki çocuklarımızla çevre etkinliğinden, lise düzeyindeki gençlerimizle yaptığımız Avrupa Gençlik Parlamentosu etkinliğine, üniversiteli gençlerimizle yaptığımız cam sanatı etkinliğinden, medeniyetler arasında bağ kuran konserlerimize kadar yüzlerce etkinlikle hedef kitleyle bir araya gelerek AB ile köprü oluşturduk. AB Bilgi Merkezi bu anlamda bizim kültürel ve sosyal yanımızı ifade eden bir yapı oldu. Biz oda olarak ekonomi odaklı bir yapıyız. Bu bağlamda bizim için en kıymetli argüman ise 2008 yılından bu yana koordinatörlük yaptığımız Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Karadeniz Konsorsiyumudur. Biz, bu program kapsamında bu döneme kadar koordinatörlük görevini yürüten tek oda olduk. Bu da bizim proje yazma ve koordine etme konusundaki altyapımıza dair önemli bir referanstır diye düşünüyorum. Bununla birlikte sanıyorum hepinizin temsil ettiği ülkelere ziyaretler ve işbirliği görüşmeleri düzenledik. Geçmişten gelen bağların güçlenmesi bizler için çok önemli. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dostluk temelinde her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yinelemek isterim” diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB için önemine işaret etti. Ardından ise, Türkiye ile AB arasındaki ikili ilişkiler, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri konusunda istişare edildi. Ziyaret sonrasında ise, Başkan Murzioğlu ile Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut karşılıklı olarak birbirlerine anı takdiminde bulundu. Nikolaus Meyer-Landrut, misafirperverliklerinden dolayı Samsun TSO Yönetimine teşekkür etti.