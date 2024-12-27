Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, artan maliyetlerin üretim ve ihracatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, ekonominin sürdürülebilirliği açısından reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve faiz oranlarının yatırım yapılabilir seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun TSO Meclisi, 2024 yılının son toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi.

1 milyar 515 milyon 275 bin dolar ihracat

Konuşmasında Samsun’un ihracat rakamları ile kapanan ve açılan işyerleri rakamları hakkında da bilgi veren Murzioğlu, 2023 yılının Ocak ayı ile Kasım ayı arasında 1 milyar 457 milyon 580 bin 430 dolar ihracat yapan Samsun’un bu yılın aynı döneminde 1 milyar 515 milyon 275 bin 964 dolar ihracat yaptığını belirtti. Murzioğlu, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde Samsun’da bin 87 firma kurulduğunu, 399 firmanın ise kapandığını ifade ederken, bu yılın aynı döneminde ise 954 firmanın kurulduğunu ve 276 tane firmanın da kapanış verdiğini kaydetti.

“Emek yoğun sektörler rekabet gücünü korumakta zorlanıyor”

İş dünyası olarak 2025 yılından beklentileri hakkında da görüş bildiren Murzioğlu, “Şüphesiz toparlanma sürecine girebilmemiz ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumakla mümkün olacaktır. Bilhassa emek yoğun sektörler rekabet gücünü korumakta zorlanıyor. Artan maliyetler üretim ve ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Ekonominin sürdürülebilirliği açısından reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı. Faiz oranları yatırım yapılabilir seviyelere çekilmelidir” dedi.

Murzioğlu’ndan Avrupa Komisyonu’ndan hibeli proje müjdesi

Samsun TSO koordinatörlüğünde, Samsun KOSGEB Müdürlüğü, Sinop KOSGEB Müdürlüğü, Trabzon TSO ve Çorum TSO ortaklığı ile yürütülmekte olan, Avrupa İşletmeler ağı Karadeniz Projesi kapsamında, 2025-2028 dönemi için Avrupa Komisyonu’na sundukları proje teklifinin kabul edildiği bilgisini meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Murzioğlu, “Toplam bütçesi yaklaşık 1.6 milyon euro olan projemiz için Karadeniz konsorsiyumu olarak Avrupa Komisyonu’ndan 954 bin 650 Euro hibe almaya hak kazandık. 2008 yılında itibaren Odamız koordinatörlüğünde yürütülen bu proje ile bölgemizdeki KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılma ve yabancı ortaklarla ticari ve teknolojik iş birlikleri kurmalarına destek olarak, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusunda yeteneklerini geliştirip rekabet güçlerini arttırıyoruz. Bu dönemde de yine bu alanlarda üyelerimiz için rehber olmaya devam edeceğiz. Projenin hazırlanması ve yürütülmesi noktasında emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çok kıymetli bir eser kazandıracağız”

Konuşmasında Oda bünyesine kattıkları taşınmaz mal varlığı ilgili konuya da değinen Murzioğlu, “Odamız açısından 2024 yılındaki en kıymetli kazanım hizmet binamızın hemen önündeki parselleri gayrimenkul olarak kaydetmemiz oldu. Bu alan artık hizmet binamızın, iş merkezi, toplantı etkinlik salonlarının bir arada olduğu bir komplekse dönüşecek. Sizlerin desteğiyle birlikte Samsun TSO Kampüsünü oluşturacağız. Projelendirme konusunda fikir çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda sizlerin de görüşüne sunacağız. Bu elbette bizler için heyecan verici bir durum. Çünkü ardımızda bu şehrin ekonomiye katkı veren en büyük kurumu adına çok kıymetli bir eser bırakmış olacağız. Şimdiden camiamıza hayırlı olsun inşallah. Yeni yılın kendini güzellikleriyle, sevinçleriyle hatırlatan ve büyüyen bir Samsun, büyüyen bir Türkiye yılı olmasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.