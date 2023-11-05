Selçuklu Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılacak olan Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’nin 6 Kasım 2023 Pazartesi günü temel atma töreni gerçekleştirilecek.

525 metrekare inşaat alanında yapılacak olan sağlık merkezinde 5 aile hekimi olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi’de sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla ilçemizi önemli bir mesafeye ulaştırdık. Sağlık hizmetlerinin ilk aşaması aile sağlığı merkezleridir. Bu merkezlerimiz ne kadar güzel mekânlara sahip olursa o kadar güzel hizmet verirler. Sağlık olmazsa olmazımızdır. İnşallah yeni yapacağımız sağlık merkezimizin değerli hizmetler vermesini diliyorum. Zemin ve 1. Kattan oluşan sağlık merkezi 5 hekimli kapasiteye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alacak. Selçuklu Mahallesinden hayata geçireceğimiz Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’nin 6 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 12.30’da temelini atıyoruz. Temel atma törenimize tüm hemşehrilerimizi beklerim" dedi.