Mudanya, üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya’nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Mürsel Kara İncir Şenliği’nde coştu. “En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı” yarışmalarının ardından sahne alan Mehmet Çevik, Mürsel meydanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mudanya, üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya’nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Mürsel Kara İncir Şenliği’nde coştu. “En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı” yarışmalarının ardından sahne alan Mehmet Çevik, Mürsel meydanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaliteli zeytin, üzüm ve incir üretimiyle adını dünyaya duyuran Mudanya’yı, şenlik coşkusu sardı. Mudanya Belediyesi tarafından üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya’nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Kara İncir Şenliği, binlerce kişiyi Mürsel’de buluşturdu.

“En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı” yarışmalarının yanı sıra Mudanya Bandosu konserinin ardından Bursalı müzisyen Mehmet Çevik sahne aldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz stantları tek tek ziyaret ederek katılımcılara teşekkür belgesi verdi. En Kaliteli İncir yarışmasının birincisi Okan Kocatürk, En Lezzetli İncir Tatlısı yarışmasının kazananı ise Berat Can Öztürk oldu.

Konser sonunda Mehmet Çevik’e çiçek takdim eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın üç değerli karasını, üreticisini, köylüsünü desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Başkan Hayri Türkyılmaz ve eşi Gülbahar Türkyılmaz, Mehmet Çevik, Mürsel Muhtarı Mehmet İlhan gecenin finalinde “İzmir Marşı”nı Mürsel meydanını dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi.