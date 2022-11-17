Germencik Belediyesi tarafından sürdürülen üst yapı ile ilgili çalışmalar çerçevesinde Mursallı Mahallesi’nde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Daha modern ve güzel bir ilçe için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Germencik Belediyesi tarafından sürdürülen üst yapı ile ilgili çalışmalar çerçevesinde Mursallı Mahallesi’nde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Daha modern ve güzel bir ilçe için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Germencik’in Mursallı Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alt yapı çalışmaları tamamlandı. Germencik Belediyesi ekipleri tarafından da mahallenin tamamına kilit parke taşı döşeme işlemleri başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde mahallede şimdiye kadar 20 bin metrekare beton kilit parke taşı kullanıldı. Planlama doğrultusunda mahallede yıl sonuna kadar parke taşı döşenmemiş bir alanın kalmayacağı belirtildi.

Kilitli parke taşı döşeme çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Mursallı Mahallesi Muhtarı Ali Demir, “Mahallemizde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Daha önce bozuk olan yerlerle birlikte mahallemizin tüm sokakları yenilendi. Eski belediye başkanları dönemlerinde yapılmayan dere yataklarına bile parke taşı döşendi. Yaz mevsiminin tozundan, kışın da çamurundan kurtulacağız. Geçtiğimiz yıl, parke taşı döşenmediğinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Yollar çukurdu, su birikintileri oluyordu. Mahallemiz büyük bir hizmet gördü. Mursallı böyle bir hizmeti tarihinde görmedi. Gerek alt yapı gerekse de üst yapı. Emeği geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Başkanımız Fuat Öndeş’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin tüm mahallelerinde yaşayan vatandaşın mutluluğunda pay sahibi olmak için çalıştıklarını ifade etti. Germencik için üretmeye ve ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için çaba sarf edeceklerini kaydeden Başkan Öndeş, “İlçemizin her mahallesinin hizmet öncelikleri farklı. Biz bunları tespit ederek hangi mahalleye hangi hizmet gerekiyorsa hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Planlamalar çerçevesinde Mursallı Mahallemizde yol yapım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Mahalle genelinde şimdiye kadar 20 bin m2 yol çalışması gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar mahallemizdeki yol yapım çalışmalarını tamamlayacağız. Daha modern ve güzel bir ilçe için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için birçok mahallede ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz Germencik Belediyesi olarak halkımızın yüzünü güldürecek hangi çalışma varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.