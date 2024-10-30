Geçtiğimiz yıl büyük başarılara imza atan ancak statü gereği Bingöl 1. Amatör Lige düşen Muratspor’a sponsor desteği geldi.

Bu sezon Bingöl 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan Muratspor’da belirsizlik sona erdi ve transfer çalışmaları başladı. Geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılar ile Bingöl’ün yanı sıra tüm Türkiye’de ses getiren Muratspor, TFF’nin belirlediği statü gereği küme düşmüştü. Bu sezon çok daha güçlü bir şekilde Bölgesel Amatör Lige dönüş yapmayı planlayan Muratspor yönetimi yaptığı sponsorluk görüşmelerinde mutlu sona ulaştı ve Emrullah Ayral’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Ayral Grup ile 500 bin lira karşılığında hem isim hem de göğüs sponsorluğuna imza attı. Eski adı Murat 2020 Gençspor olan kulüp, 2024-2025 sezonundan itibaren Ayral Grup Genç Muratspor adıyla mücadele edecek.

Genç futbol tarihinde ilk defa hem isim hem de göğüs sponsorluğunun yapıldığını ve iş insanı Emrullah Ayral’ın göstermiş olduğu duyarlılığın tüm Gençli iş insanlarına örnek olmasını dilediklerini ifade eden Ayral Grup Muratspor Başkanı Orhan Baysal, ’’Geçtiğimiz sezon yükseldiğimiz BAL liginde hem oynadığımız futbol hem taraftar desteğimiz hem de elde ettiğimiz büyük başarı tüm spor kamuoyunda takdir topladı. Ancak TFF’nin uyguladığı statü nedeni ile bir alt lige düştük. İnşallah bizlere maddi manevi destek veren Gençli iş adamımız Emrullah Ayral’ın verdiği destekle yeniden BAL’a yükselmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

Çocukluğundan bu yana sıkı bir Muratspor sevdalısı olduğunu ve Muratspor gibi köklü bir kulübe maddi destek vermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Emrullah Ayral, ’’Geçtiğimiz yıl maddi imkansızlıklara rağmen büyük başarı elde eden kulübümüzün sahipsiz kalmasına gönlüm el vermedi ve bu yükün altına elimi atmanın gerekliliğine inandım. Bugün itibari ile kulübümüze hem isim sponsoru hem de göğüs sponsoru olmanın büyük bahtiyarlığını yaşıyorum. İnşallah verdiğimiz destek sayesinde Muratspor’umuz hedeflediği başarıları tekrar elde edecek ve şampiyon olacaktır. BAL’a çıkması durumunda ise Muratspor’umuzla yeniden sponsorluk anlaşması yapıp çok daha büyük bir bütçe ile takımımıza gerekli desteği sunacağız’’ diye konuştu.