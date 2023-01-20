Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Ereğli Belediyesi’nden pasör Betül Dinç’i kadrosuna dahil etti. Dinç, Muratpaşa’nın pazar günü deplasmanda oynayacağı Karşıyaka maçında forma giyecek.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Ereğli Belediyesi’nden pasör Betül Dinç’i kadrosuna dahil etti. Dinç, Muratpaşa’nın pazar günü deplasmanda oynayacağı Karşıyaka maçında forma giyecek.

Kadrosunu Polonyalı smaçör Aleksandra Dudek transferiyle güçlendiren Muratpaşa, hafta içi bir transfere daha imza attı. Yaren Akdoğu ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Muratpaşa, Ereğli Belediyesi’nden pasör Betül Dinç’le anlaştı. Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Dinç, “Kendimi çok daha şanslı hissediyorum. Muratpaşa, Sultanlar Ligi’nin çok büyük adaylardan. Mutluyum. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için buraya geldim” diye konuştu.

Dinç’in pazar günü Karşıyaka deplasmanında forma giymesi beklenirken takımın başantrenörü Ali Kamberoğlu, Karşıyaka deplasmanının çok zor olduğunu söyledi. Kamberoğlu, “Karşıyaka, her zaman için büyük bir camia. Onların da play-off’a kalabilmesi için maç çok kritik. Her iki taraf için de maç çok büyük önem taşıyor. O anlamda bütün hazırlıklarımızı, bütün yoğunluğumuzu, bütün motivasyonumuzu maça yönelttik” diye konuştu.