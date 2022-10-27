Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 3-1’lik setlerle galip ayrıldığı AVR Atletik Cİ Group Bornova karşılaşmasına “Son olsun. Scooter kazaları önlensin” yazılı pankartla çıktı

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, 3-1’lik setlerle galip ayrıldığı AVR Atletik Cİ Group Bornova karşılaşmasına “Son olsun. Scooter kazaları önlensin” yazılı pankartla çıktı

Muratpaşa’nın Sultanları, Kadınlar Volebol 1. Ligi 2. haftasında seyircisi önündeki ilk maçına çıktı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Muratpaşa, AVR Atletik Cİ Group Bornova’yla karşı karşıya geldi.

Muratpaşa maça, Antalya’da yaşanan ve liseli 2 arkadaşın öldüğü scooter kazası dolayasıyla “Son olsun. Scooter kazaları önlensin” yazılı pankartla çıktı. Sakatlıkları dolayısıyla 4 oyuncusu eksik olan Muratpaşa, maçı 3-1’lik setlerle kazandı. Karşılaşmayı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da takip etti.

Son derece çekişmeli geçen maçın ardından Başantrenör Ali Kamberoğlu, “Geçen sezon kendi sahamızda hiçbir şekilde maç kaybetmemiştik. Hem onun anlamı vardı hem de kendi sahamızda galibiyetle başlamak istiyorduk. Bu olumsuz şartlara rağmen bu maçı aldığımız için çok mutluyuz gerçekten. Kızlara tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu. Muratpaşa’nın Sultanları, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.