Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ilk yarıyı 24 puanla 4’üncü sırada tamamlayan Muratpaşa’nın Sultanları, ikinci yarının ilk mücadelesi için cumartesi sahaya çıkıyor. Ligin ikinci yarısının ilk hafta mücadelesinde Muratpaşa, ilk yarıda maç esnasında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hükmen mağlup olduğu Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi’yle karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma Kanal V’den canlı yayınlanacak.

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