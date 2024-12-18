Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin sekiz yıl önce spor okullarıyla başlattığı squash eğitimleri, bugün Türkiye’de bir başarı hikayesine dönüştü. Belediyenin desteklediği squash takımı, hem Squash Takımlar Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veriyor hem de milli takımın temel kadrosunu oluşturuyor.

16. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan ve dayanıklılığı artıran, refleksleri geliştiren squash sporu, Muratpaşa Belediyesi’nin desteğiyle Türkiye’de önemli bir noktaya taşındı. 2016 yılında Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nun alt katında açılan squash salonlarıyla başlayan eğitimler, sekiz yıldır aralıksız sürüyor. Her üç ayda bir farklı yaş gruplarından 100’ün üzerinde kişiye ücretsiz eğitim sunan Muratpaşa Belediyesi, bugün 50 lisanslı sporcu yetiştirmiş durumda.

Milli takıma yetişen sporcular

Squash takımının oyuncularından Levent Canbeyli, squashla Muratpaşa Belediyesi sayesinde tanıştığını belirterek, “A Milli Takım’daki 2 ve Genç Milli Takım’daki 10 sporcu Muratpaşa’dan yetişti. Milli takıma yükselmenin gururunu yaşıyorum” dedi. Takımın bir diğer oyuncusu İpeksu Dolma ise 12 yaşında başladığı squash kariyerinde, Macaristan, Ukrayna ve Viyana gibi ülkelerde düzenlenen turnuvalara katıldığını ve Ukrayna’da ikincilik kazandığını ifade etti.

Başkan Uysal’dan sporculara destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yoğun antrenman temposuyla Türkiye Şampiyonası ve uluslararası turnuvalara hazırlanan sporcularla bir araya geldi. Başkan Uysal, “Squash sporunda Muratpaşa’yı öncü bir noktaya taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye ve Avrupa arenasında başarı hedefi

20-22 Aralık tarihlerinde Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Muratpaşa Squash Takımı, ardından genç sporcularıyla birlikte Prag’da düzenlenecek turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.