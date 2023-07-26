Kemer ilçesinde pazartesi gecesi başlayan yangında alevlerle mücadele sürerken Muratpaşa Belediyesi’nin Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin engelli çocukları, yeni evlenen çiftlere hediye için hazırladıkları tohum toplarının yanan alanların yeşillendirilmesinde kullanılmasını önerdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandında yer alan Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde pazartesi sabahı engelli çocuklar, aileleri ve eğitmenler tohum topları hazırlamak için bir araya geldi.

Toprakta bitki oluşumunu geliştiren, toprağı canlandıran ve havalandıran bu küçük toplar için atık kağıtlar ve gazete parçaları kullanıldı. Küçük parçalar haline getirilen kağıtlar önce ıslatıldı. Yumuşaması beklendi ve ardından bitki ve çiçek tohumlarıyla karıştırıldı. Hamur haline getirilen karışım çocukların ellerinde yuvarlanarak top halini aldı.

Bu çalışmayla engelli çocukların küçük kas becerilerinin, el-göz koordinasyonun, sanatsal becerileri ve hayal güçlerinin desteklenmesi amaçlanırken çocuklar, yeni evlenen çiftlere hediye edilecek tohum toplarını için Kemer’de pazartesi gecesi başlayan orman yangının ardından çocuklar ve aileleri fikir değiştirdi. Çocuklar alevlerle mücadelenin devam ettiği yangının sonrası bölgenin yeşillendirme çalışmalarında kullanılması için saklanmasını istedi.