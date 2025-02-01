Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin CityLAB’de gerçekleşen Felsefe Atölyesi’nde 7-10 yaş arası çocuklar, hayal güçlerini sınırsızca kullanarak "ideal’ adalarını resmetti, kurallarını belirledi ve felsefeyle ilk kez tanışmanın keyfini yaşadı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Senex Dernek ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen atölyede, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Kaynak Iltar, çocuklarla birlikte düşündü, sorguladı ve yeni dünyalar keşfetmelerine rehberlik etti.

Atölye boyunca çocuklardan, hayali bir ada tasarlamaları, adalarına kurallar koymaları ve bunu resmetmeleri istendi. Basit sorular ve hikâyeler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de farklı bakış açıları geliştirdi. Doç. Dr. Iltar, “Bir şeyler üzerine düşünmek, konuşmak ve fikir yürütmek çocuklar için olduğu kadar biz felsefeciler için de çok değerli” diyerek bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

FELSEFE, BİLGİNİN PEŞİNDEN KOŞMAKTIR

Atölyeye katılan Efe Köker, felsefeyi “Bir bilgiyi sevmek ve bilginin peşinden koşmak” olarak tanımlarken, Can Topçuoğlu ise “Felsefe bir düşüncenin, hayalin, rüyaların peşinden koşmak” dedi. Atölyeye katılmanın düşünme ve karar verme sürecinde kendisine yeni bakış açıları kazandırdığını belirten Topçuoğlu, aynı zamanda resim yeteneğini de test etme fırsatı bulduğunu söyledi.