Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde lider Göztepe’yi bir kez daha devirdi. 3-2’lik setlerle biten maçta Muratpaşa’nın yeni transferi Aleksandra Dudek 19 sayıyla yıldızlaştı.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde lider Göztepe’yi bir kez daha devirdi. 3-2’lik setlerle biten maçta Muratpaşa’nın yeni transferi Aleksandra Dudek 19 sayıyla yıldızlaştı.

Muratpaşa, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 14’üncü hafta maçında kendi evinde, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, lider Göztepe’yi konuk etti. Tek yenilgisini ligin ilk yarısında oynanan maçta Muratpaşa karşısında alan Göztepe, rövanş maçına da iyi başlayan taraf oldu.

İzmir temsilcisi ilk seti 20-25 kazanırken ikinci set adeta nefesleri kesti. Ev sahibi Muratpaşa, ikinci sette 25-23’le skoru eşitlerken üçüncü seti de 25-18 kazanarak maçta durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette toparlanan İzmir temsilcisi 25-22’lik skorla maçı tie-break setine götürdü. Tie-break setini 15-10 kazanan Muratpaşa, karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

Rövanşı kaptırmayan Muratpaşa’da yeni transfer Polonyalı smaçör Aleksandra Dudek, göz doldurdu. Dudek, karşılaşmayı 19 sayıyla tamamlarken maçın da en skorer oyuncusu oldu. Maçın ardından Muratpaşalı oyuncular galibiyeti sahada taraftarlarıyla birlikte kutladı. Dolu tribünlere oynayan Muratpaşa, karşılamayı izlemeye gelen Göztepe taraftarına da alkışlarla teşekkür etti.

“Biz daha yeni başlıyoruz”

Maçın ardından Başantrenör Ali Kamberoğlu ise takım yeni toparlandığını belirterek, şunları söyledi:

“Sakatlıklardan çıkan oyuncular yeni dönmeye başladı. Dudek de takıma yeni uyum sağlamaya başladı. Biz daha yeni başlıyoruz. Uyum problemini atlattıktan sonra çok daha iyi olacağız. Bir tek Nur Sena Kasap kaldı. O da yavaş yavaş dönüyor. O da geldikten sonra hedeflediğimiz yol doğrultusunda daha güzel şeyleri birlikte yaşayacağız. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu galibiyeti de onlara armağan etmek istiyorum.”

Maçın dikkat çeken isimlerinden Muratpaşalı smaçör Ayşe Çürük ise Göztepe maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “Çok güzel bir maç oldu. Çok iyi hazırlanmıştık. Hak eden kazandı” dedi.