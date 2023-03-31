Muratpaşa Belediyesinin Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle gerçekleşecek iftarlarında, adres bu kez Konuksever oldu.

Muratpaşa Belediyesinin düzenlediği iftar için saatler öncesinden masalar kuruldu, örtüler serildi ve sandalyeler tek tek yerleştirildi. Belediyenin aşevinde hazırlanan yemeklerin de getirilmesiyle hazırlıklar tamamlandı. Mahallenin çocukları ise iftar saatini Muratpaşa Belediyesinin, aynı zamanda Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası olan Teneffüs Park’tan gelen animasyon ekibiyle oyunlar oynayarak bekledi. Ezanın okunmasıyla yaklaşık 3 bin kişi birlikte orucunu açtı.

İftarın ardından Başkan Uysal, “Kıymetli komşularım” diye başladığı konuşmasında mahalle sakinlerine, “Muratpaşa’mızda biz hep beraber saygının, sevginin, birlikte yaşamanın, dayanışmanın kültürünü oluşturmaya gayret ettik. Komşusu açken tok yatmayanların ilçesi olmaya gayret ettik. Kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı, herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, ayrı gayrı tanımamaya, kamu hizmetlerinde mutlak eşitliği temin etmeye gayret ettiğimiz bir ortam oluşturduk” diye seslendi.

İftarın ardından çocuklar, Başkan Uysal’ın adeta etrafını sardı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.