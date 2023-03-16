Muratpaşa Belediyesi’nin Kuaförler Güzellik Merkezleri Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle deprem bölgesinde çalışmaları devam ediyor. Gönüllü berber ve kuaförler, Gaziantep’in Islahiye ilçesinde çadır kentlerde afetzedelere hizmet verdi.

Türkiye’si sarsan 6 Şubat’taki depremlerin etkilediği Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da çalışmalar gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi’nin Kuaförler Güzellik Merkezleri Eğitim ve Dayanışma Derneği’yle işbirliğinde depremzedelere kişisel bakım hizmeti devam ediyor. Antalya’dan gönüllü berber ve kuaförlerden oluşan ekip, depremin büyük yıkıma neden olduğu İskenderun ve Antakya’nın ardından Gaziantep’in Islahiye ilçesine geçti. Berber ve kuaförler, ilçede çadır kentlerde afetzedelere hizmet verdi.