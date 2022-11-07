Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, uluslararası katılımlı ‘İnsan Hakları Kentleri Projesi’ mezunlar ağı toplantısında, Yaşlı Evleri ve Yaşlı Meclisi çalışmalarının Muratpaşa’nın özgün çalışmaları olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, uluslararası katılımlı ‘İnsan Hakları Kentleri Projesi’ mezunlar ağı toplantısında, Yaşlı Evleri ve Yaşlı Meclisi çalışmalarının Muratpaşa’nın özgün çalışmaları olduğunu söyledi.

TÜİK 2021 verilerine göre, Antalya’nın 2 milyon 619 bin 832 kişilik nüfusunun 241 bin 809’unu yani yüzde 9.2’sini 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinden oluşuyor. 521 bin 183 kişilik nüfusuyla Muratpaşa’da ise bu oran yüzde 10.4’e çıkıyor.

54 bin 209 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinin yaşadığı Muratpaşa’da, belediyenin yaşlılık alanındaki çalışmaları 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü’nde başladı. Falez 2 Parkta ilk Yaşlı Evi açıldı. Bunu sırasıyla Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde açılan yenileri izledi. Muratpaşa Belediyesi, yaşlılık alanındaki çalışmalarıyla 2019’da Raoul Wallenberg Enstitüsü ve Lund Üniversitesi ortaklığındaki ‘İnsan Hakları Kentleri Projesi’ne pilot belediye seçildi. Muratpaşa, aynı yıl 60 yaş ve üzeri kent sakinlerinin üyesi olduğu Yaşlı Meclisi’ni kurdu.

"Muratpaşa ev sahipliği yaptı"

Muratpaşa Belediyesi, pilot belediye olarak kabul edildiği projenin mezunlar ağı toplantısına ev sahipliği yaptı. Hafta sonu gerçekleştirilen toplantıya İstanbul, İzmir Gaziantep Büyükşehir Belediyeleriyle birlikte İzmir’den Bornova, Buca, Çiğli, İstanbul’dan Sultanbeyli, Ankara’dan Altındağ, Çankaya belediyeleri ve İTÜ, Bilkent, Hacettepe üniversitelerinden akademisyenler katıldı.

Toplantının atölye çalışmasına katılan Başkan Uysal, Yaşlı Meclisi ve Yaşlı Evi projelerinin belediyenin özgün çalışmaları olduğunu söyledi. Yaşlı Evlerinin bugün üye sayısının 6 bine ulaştığını aktaran Başkan Uysal, “Burada 12 kişi bir araya geldiğinde istediği kursu, eğitimi alabiliyor. Aynı zamanda Yaşlı Meclisi aracılığıyla, yaşça kıdemli komşularımızın kent yönetimine katılımını sağlıyoruz” dedi.

"Fikir laboratuvarı"

Muratpaşa Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantısın ardından katılımcılar, kapsayıcı ve sürdürülebilir hizmetler için kentin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen Antalya cityLAB’ın Fener Mahallesi’nde Muratpaşa Belediyesi’nce oluşturulan yeni yerinde incelemede bulundu. 2017’de kurulan Antalya cityLAB’ın paydaşları arasında Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği, Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Raoul Wallenberg Enstitüsü yer alıyor.