Antalya Muratpaşa Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez Yaşlı Evi'nde ruhsal ve fiziksel sağlığı destekleyen bir yoga etkinliği düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Falez, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde bulunan yaşlı evi üyelerini bir araya getirdi. 200’den fazla üye, eğitmen eşliğinde yoga yaparak kas güçlerini geliştirirken aynı zamanda ruhsal olarak dinlenme fırsatı buldu.

Yoga eğitmeni Gerontoloji Uzmanı Damla Cifcifli Tören, yaşlıları hayatın içinde tutmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Tören, kas gücünü artırmaya yönelik esneme hareketleri ile eklem ve fıtık ağrılarını hafifletici egzersizler yaptıklarını belirtti.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evi üyelerinden Nevzat Çöl, emekli olduktan sonra bu tür etkinliklere yöneldiğini ve vücudunu daha zinde tutmak adına birçok etkinliğe katıldığını söyledi. Çöl, belediyenin sunduğu imkanlardan memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. Eşi Gülnur Çöl de aynı şekilde belediyeye teşekkür ederek, “Muratpaşa’da oturmaktan çok mutluyuz” dedi.