Antalya’da üç yıldır yaşayan Rus Anna Çetin, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Türkçe Konuşma Kulübü için duygularını "Türkçe kelimeler sevgi için çok güzel. Aşkım, hayatım, birtanem. Çok seviyorum Türkçeyi" sözleriyle dile getirdi.

Muratpaşa Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Türkçe Konuşma Kulübü’nde yabancı uyruklu ilçe sakinlerine Türkçe konuşma pratiği yapılırken katılımcılar aynı zamanda birbirleriyle sosyalleşme ve kültürel etkileşimde bulunma imkanı da sağlıyor.

Eğitmen Özgür Akıncı, Amerika, Kosta Rika, Romanya, Rusya gibi çeşitli milletlerden katılımcıların kulüp çalışmalarında bir araya geldiğini söyledi. "Dünyayı gezmiş gibi oluyorum" diyen Akıncı, farklı kültürlerin bir arada yer almasının dersleri de keyifli hale getirdiğini söyledi. Akıncı, ayrıca ilk çalışmalarda birkaç kelime Türkçe kelime bilen katılımcıların şu an kendilerini ifade edebilecek düzeye geldiklerini de sözlerine ekledi.

Katılımcılardan Fizyoterapist Jana Baykal, "Burada Türkçeyi öğreniyorum. Türkçeyi seviyorum. Öğretmenimiz de bu konuda çok iyi" dedi. Üç yıldır Antalya’da yaşadığını söyleyen Anna Çetin ise Türkçe Konuşma Kulübü’nü çok sevdiğini söyledi. "Türkçe kelimeler sevgi için çok güzel. Aşkım, hayatım, birtanem Çok seviyorum Türkçeyi" diye konuştu.

Alyazma Danışma Merkezi’nde geçekleşen Türkçe Konuşma Kulübü, çarşamba ve cuma günleri 13.30’da toplanıyor.