Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kullanıldığı muslukta yüzde 50’ye yakın su tasarrufu sağlayan 300 bin perlatör dağıtımının 7 noktada devam ettiğini belirterek “Hem suyumuzu korumak için hem de bütçemiz için suyu tasarruflu kullanmak çok önemli” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kullanıldığı muslukta yüzde 50’ye yakın su tasarrufu sağlayan 300 bin perlatör dağıtımının 7 noktada devam ettiğini belirterek “Hem suyumuzu korumak için hem de bütçemiz için suyu tasarruflu kullanmak çok önemli” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 520 bini aşkın nüfusu bulunan ilçede 100 bin eve 300 bin perlatör olarak da bilinen su tasarruf başlığı dağıtımına devam ediyor. Farklı mahallelerde 7 noktada ve bir gezici ekiple pertalörler ücretsiz olarak vatandaşlarla ulaştırılırken Başkan Uysal da Soğuksu Mahallesi’ndeki dağıtım noktasını ziyaret etti.

Perlatör almak için sırada bekleyen mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Uysal, dünyanın iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bundan en çok Antalya’nın da içinde yer aldığı iklim kuşağının etkilendiğini aktaran Başkan Uysal, “Çocukluğumuzda göl olan yerler bugün maalesef kurak. Dünyamız da hızla su konusunda fakirleşiyor” dedi.

Bütçe ve çevre dostu

Bu nedenle su kullanımının azaltılması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Hem insanlık için hem suyumuzu korumak için hem de bütçemiz için suyu tasarruflu kullanmak çok önemli” dedi. Perlatörün musluklardan akan suyu havayla birleşerek hacim kazanmasını ve daha etkili kullanılmasını sağladığını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Dolayısıyla daha az suyla işimizi görmüş oluyoruz. Basit bir tedbir ama çok etkili. Komşularımıza bunu ücretsiz ulaştırabilmenin onurunu yaşıyoruz. Muratpaşa’mızda şu an 300 bin ücretsiz perlatörümüz dağıtılmaya başlandı. Musluklarımıza bunları takarsak hem suyumuzu hem de kişisel bütçemizi korumuş olacağız.”

Dağıtım noktaları

Su tasarruf başlıkları, Soğuksu Mahallesi’nde belediyenin Yaşlı Evi, Yenigün Mahallesi’nde sağlık ocağı, Cumhuriyet Mahallesi’nde Çarşamba Pazarı, Zerdalilik Mahallesi muhtarlığı, Aydın Kanza Parkı, Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi’nde kurulan stantlardan dağıtılıyor.