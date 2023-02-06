Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 17’nci haftasında deplasmanda Yeşilyurt’u 3-0’lık setlerle mağlup etti.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 17’nci haftasında deplasmanda Yeşilyurt’u 3-0’lık setlerle mağlup etti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde play-off mücadelesini sürdüren Muratpaşa, ligde bu hafta deplasmanda İstanbul temsilcisi Yeşilyurt’la karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Spor Kulübü Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Muratpaşa, ilk seti 18-25 aldı. İkinci seti de 10-25’lik skorla geçen Muratpaşa, 3’üncü seti de 13-25 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Muratpaşa, ligde puanını 34’e yükselerek 4’üncü sıradaki yerini korudu. Muratpaşa, ligin 18’inci hafta maçında Çanakkale Belediyesi’ni misafir edecek. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, 12 Şubat Pazar, saat 16.00’da başlayacak.