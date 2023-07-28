Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaz konserleri Falez konserleriyle Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda başladı. Parkta konserler, her perşembe saat 20.00’de yaz boyunca devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin yürüyüş ve bisiklet yolları, parkları, belediye işletmesi olan kafe ve plajlarıyla bütünlüklü bir yaşam alanına dönüştürdüğü yaklaşık 5 kilometrelik falez sahil bandında yaz konserleri serisine başladı. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda Falez Konserleri adıyla başlayan serinin ilkinde Grup Anatolia sahne aldı. 25 dönümlük bir alana yayılan ve kent ışıklarına karşı doyumsuz bir manzara sunan parka gelenler minderler üzerinde müziğin keyfini çıkardı. Parkta konserler her perşembe saat 20.00’de yaz boyunca devam edecek.