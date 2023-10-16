Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ dolayısıyla düzenlendiği toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Çağın getirdiği yeni rahatsızlıklara ve ihtiyaçlara dönük yeni hizmetler geliştirme gayreti içindeyiz. Meme kanseriyle ilgili çalışmalarımız bunlardan bir tanesi” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayasıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde seminer gerçekleştirdi. Meme kanserinin nedenleri, belirtileri, teşhisi, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı toplantıda Op. Dr. Ali Özlük, Prof. Dr. Emel Durmaz, Uzm. Dr. Tümay Akar, Op. Dr. Neslihan Hazar ve Op. Dr. Harun Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Uysal, her 8 kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını belirtti. Önleyici tıp çalışmalarının, erken tanının bu açıdan büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Uysal, “Hastane bir ihtiyaç. Yapılmalı. Ama öncelik kamu yönetiminin hastanelere ihtiyaç duyulmayacak, minimize edecek, önleyici şartları sağlaması olmalı” dedi.

Muratpaşa Belediyesi olarak bu yönde adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Çağın getirdiği yeni rahatsızlıklara ve ihtiyaçlara dönük yeni hizmetler geliştirme gayreti içindeyiz. Meme kanseriyle ilgili çalışmalarımız bunlardan bir tanesi. İlçemiz sakini 110 bin kadına kanser taramasına gitmeleri için mektup yazdık. Yaklaşık 5 bin komşumuz yanıt verdi. Onları taramaya götürdük. Belli sayıda tanıya aracılık etmiş olduk.”

Başkan Uysal konuşmasının ardından konuşmacı olan hekimlere plaketlerini takdim etti. Muratpaşa Belediyesi’nin meme kanseri için düzenlediği ikinci farkındalık etkinliği 20 Ekim Cuma günü ‘Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü’ ile devam edecek. Muratpaşa bir alışveriş merkezi önünden 15.30’da başlayacak yürüyüş, bando eşliğinde Muratpaşa Belediyesi Atatürk Kent Meydanı’na kadar sürecek. Kent meydanında etkinlik, seminerle devam edecek.