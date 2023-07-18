Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaz dönemi spor okulları yüzme kurslarında iki hafta geride kaldı. Yaşları 6-14 arasında değişen çocuklar, belediyenin ücretsiz kursu sayesinde suyun üzerinde durup ayaklarını çırparak hareket etmeyi öğrendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin gönüllüleri, diyetisyenleri ve spor eğitmenleriyle Türkiye’nin en geniş katılımlı yaşam programı ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi başladı. Ücretsiz olan spor okulu, çocuklar için 18, yetişkinler için ise 8 branşta açıldı.

Spor tesislerinin yanı sıra kapalı pazar yerleri ve parkların adeta spor salonuna dönüştüğü spor okullarında en çok ilgiyi ise yüzme kursu çekiyor. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda düzenlenen kursa 6-14 yaş grubu çocuklar kabul edilirken eğitmen İlhan Ulutaş, amaçlarının Antalya’da ulaşabildikleri kadar yüzme bilmeyen çocuğa ulaşarak onlara yüzme öğretmek olduğunu söyledi. İlk aşamada çocuklara suyun üzerinde kalmayı ve ayak çırpmayı öğrettiklerini belirten Ulutaş, “Çocuklarımız çok istekli ve yetenekli” dedi. 11 yaşındaki Hamza Babat, 2 hafta sonunda yüzmeyi öğrendiğini söyledi.

Murapaşa Belediyesi’nin çocuklar için yüzme kursu hafta içi her gün saat 10.30’dan 16.00’ya 4’er grup halinde gerçekleştiriliyor. Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nun bir kulvarında yüzme bilmeyen çocuklar, başka bir kulvarda ise daha teknik yüzmek isteyen çocuklar çalışıyor. Kursta ilk dönem 4 Ağustos’ta tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Ağustos – 8 Eylül arasında gerçekleşecek.