Muratpaşa Belediyesi’nin 23-24 Kasım’da toplayacağı “+0.5 Akdeniz’in Geleceği” çevre çalıştayında, genç girişimciler yeşil sektöre geçiş hikayelerini Antalyalı genç girişimciler, girişimci adayları, melek yatırımcılar ve öğrenciler için anlatacak.

Muratpaşa Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek için başlattığı “+0.5 Akdeniz’in Geleceği” çalıştayının üçüncüsünü ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla 23-24 Kasım’da topluyor. Çalıştayın bu yıl simgesi ‘Işık Ülkesi’ Antalya’nın başta Lara kumulları olmak üzere sahillerinde sıklıkla rastlanan beyaz, gösterişli ve güzel kokulu bir çiçek olan kum zambağı oldu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çalıştay, iki gün, iki oturumda gerçekleşecek. Çalıştayın ilk gününde düzenlenecek ‘Gelecek İçin İklim Dostu İşler’ bölümünde çevre ve iklim üzerine geliştirdikleri iş fikirlerini bugün büyük bir yatırıma dönüştüren genç girişimciler, hikâyelerini Antalyalı genç girişimciler, girişimci adayları, melek yatırımcılar ve öğrencilerle paylaşacak.

Akdeniz Üniversitesi coğrafya bölümünden, akıllı kentler üzerine çalışan Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Şahin moderasyonunda gerçekleşecek bu bölümün konuklarından biri Ayşegül Taşkıran olacak. Taşkıran, Hatay’ın Suriye sınırındaki Yayladağı’nda, 5 çocuklu ormancı bir ailenin kızı olarak büyüdü. Üniversiteye kadar tüm hayatı ilçede geçti. Defneyaprağı kurutarak satan babası kendisine ilham kaynağı oldu ve defne ağacı atıklarından ürettiği kömüre alternatif yenilenebilir bir enerji kaynağı olan pelet yakıtı dünyaya ihraç etmeye başladı.

Oturumda yer alacak bir diğer isim ise Nanomik Biotechnology’nin CEO’su Buse Berber Örçen olacak. İsrafı engelleyebilecek, meyve, sebze ve kuru yemişlerin bozulmadan ilk günkü tazeliğinde kalabilmesi için yüzde 100 doğal koruyucular geliştiren Örçen ve şirketi daha doğal ürünler ve sağlıklı besinlerle dolu bir dünya hedefliyor. Atık lastikleri maddelerine ayırıp yeniden işleyen ve enerji, hammadde olarak ekonomiye kazandıran Laska Technology kurucusu ve CEO’su Onur Güdü de, çalıştayın ‘Gelecek için iklim dostu işler’ bölümünde konuşmacı olacak.