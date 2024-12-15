Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı işbirliğiyle bir yılbaşı klasiği haline gelen Yeni Yıl Çarşısı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda açıldı. Çarşı 31 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi, Türk turizminin başkenti Antalya’da yaklaşan yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Adalya Vakfı’yla birlikte her yeni yıl öncesi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan çarşı açıldı. LED ışıklarla süslenen çarşıda birbirinden renkli el emeği göz nuru ürünler, hediyelik eşyalar ve yılbaşı soflarına eşlik edecek lezzetler yer alıyor. Ayrıca bu yıl çarşıda çocukların ilgi odağı haline gelen oyun alanları da bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Yılbaşı Çarşısı’nda 10 yıldır stant açtığını söyleyen Meliha Devecioğlu, ziyaretçilerin daha hediyelik eşyaları almayı tercih ettiklerini söyledi.

Çarşının yer aldığı Fener Mahallesi’nde yaşadığını belirten Muratpaşa sakini Özgür Özer ise her yıl Yılbaşı Çarşısı’nın kuruluyor olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Özer, yakın çevresine hediyelik eşyalar aldığı bu çarşıda aynı zamanda taze yöresel ürünleri de kolaylıkla temin edebildiği için memnun olduğunu dile getirdi.