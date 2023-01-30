Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler, iletişim ve yönetişim projesi Turunç Masa, 2022’de, 175 bin 223 başvuru alırken sağladığı memnuniyet oranı yüzde 89.25 oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler, iletişim ve yönetişim projesi Turunç Masa, 2022’de, 175 bin 223 başvuru alırken sağladığı memnuniyet oranı yüzde 89.25 oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin 17 Kasım 2014’te hizmete başlayan halkla ilişkiler, iletişim ve yönetişim projesi Turunç Masa, 2022’de 175 bin 223 başvuru kaydı aldı. Başvurulardan 173 bin 40’ı sonuçlandırıldı. Turunç Masa Koordinasyon Merkezi üzerinden yapılan görüşmeler sonucunda memnuniyet oranı yüzde 89.25 oldu.

Çağrı merkezi birinci sırada

Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web gibi araçlar üzerinden ilçenin nabzını tutan, ilçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini alarak Muratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan Turunç Masa’ya, geçen yıl en çok çağrı merkezi üzerinden ulaşıldı. 7 gün 24 saat çalışan çağrı merkezi, yıl içinde 133 bin 315 başvuru kaydı oluşturdu. Turunç Masa başvurularının yüzde 78.25’i çağrı merkezince alınırken başvuruların yüzde 14.42’si CİMER, web, dilekçe, sosyal medya kanallarından yüzde 6.25’i ise belediye fuayesinde bulunan başvuru masasından alındı.

Hesap veren belediye

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa’nın Muratpaşa Belediyesi’nin sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Uysal, Turunç Masa, halkın beklentilerine ve taleplerine göre belediyeyi şekillendirmedir. Türkiye genelinde örnek alınan bir mekanizma oluşturduk diye konuştu.

Evde bakım hizmeti

Muratpaşa Belediyesi, 2022’de en çok başvuruyu evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinde aldı. İlçe sakinleri, 2022 içinde, 6 bin 622 kez evde bakım hizmeti ve 5 bin 871 kez de hasta nakil talebiyle Turunç Masa’ya başvurdu.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinde 2’si doktor olmak üzere, 3 paramedik, 2 acil tıp teknikeri, 1 hemşire, 1 kuaför, 3 banyo görevlisi, 1 taşıma personeli ve 6 şoför olmak üzere 19 personel yer alıyor. Birimde 3 ambulans ve birer Komşu Taksi, hasta bakım, evde bakım aracı bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi evde bakım hizmetleri, 65 yaş ve üzeri şehrin sakinleri öncelikli olmak üzere bir nedenle kendi bakımını yapmayacak durumda olan hasta, engellilere ulaşıyor. Birim, hasta nakil hizmetiyle birlikte kan alımı, pansuman, enjeksiyon, sonda değişimi, banyo ve kuaför hizmetleri veriyor.