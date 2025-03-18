Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için düzenlenen iftarda, "Tarihin kıymetini bilmediğimiz, tarihin değerlendirmesini yeterince yapmadığımız sürece güzel bir gelecekten söz etmemiz de oldukça zor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir noktada gerçekleştirdiği iftar programlarının adresi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bu kez Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı oldu.

İftara Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ile katılırken; programda Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle belediyenin yaşlı evi üyeleri yer aldı.

Başkan Uysal, iftardan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bize bu güzel, bu muhteşem vatanı bırakabilmek için yaşamını feda etmiş bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Çocuklarımızın, milletimizin, ülkemizin geleceği her zaman tarihten daha önemlidir. Ama tarihin kıymetini bilmediğimiz, tarihin değerlendirmesini yeterince yapmadığımız sürece güzel bir gelecekten söz etmemiz de oldukça zor."

Kaymakam Kara ise iftar programının ev sahibi Başkan Uysal’a teşekkür etti ve "Şehitlerimizin hiçbir zaman unutulmayan hatırasının tekrar canlandırıldığı güzel bir akşamdayız. Bu akşam biz de onlarla beraberiz" diye konuştu.