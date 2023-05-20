Muratpaşa Belediyesi’nin, doğa harikası falezlerin Akdeniz’le buluştuğu noktada yer alan plajlarından İnciraltı ve Erdal İnönü açıldı. Plajlara giriş ücreti her yıl olduğu bu yıl da yok.

Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajlarından İnciraltı ve Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı plajları açıldı. Antalya’nın doğa harikası falezlerinin Akdeniz’in masmavi sularıyla buluştuğu noktada yer alan plajlara girişler bu yıl da ücretsiz. Plajlarda belediyenin yiyecek içecek, şezlong şemsiye hizmeti de bulunuyor. Çayın 5 liradan satıldığı plajlarda şezlong ve şemsiye kullanım ücreti ise 50 lira.

Muratpaşa Belediyesi’nin eski Lara Caddesi üzerinde bulunan İnciraltı Plajı, 2016’da açıldı. Asansörle de inilen plaj, 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu. İlk mavi bayrağını 2017’de alan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı Plajı’nda da denize ahşap platformla ulaşılıyor. Saat 06.00’da kapılarını açan plajlarda belediyenin hizmetleri ise 08.00’de başlıyor.